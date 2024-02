A Piazza Affari +0 | 1% rally di Saipem +13% Wall Street bene dopo l’inflazione | Bitcoin sopra i 62mila dollari

Ha fatto il botto Saipem in Piazza Affari all'indomani dei conti, con il ritorno dell'utile (179 milioni) e del dividendo sull'esercizio in corso e ... (quotidiano)

Borse Europa chiudono tra luci e ombre dopo il Pce core Usa: L’indice Euro Stoxx 50 chiude le contrattazioni in ribasso dello 0,1%, mentre a Piazza Affari l’indice Ftse Mib archivia la seduta con un calo dello 0,11% a 32.580,94 punti. Positivo il Dax tedesco ...borse

Borsa: Milano chiude debole, volano Saipem e Moncler: La Borsa di Milano (-0,1%) chiude debole, con gli altri listini europei in ordine sparso. A Piazza Affari vola Saipem (+13,3%), con il ritorno all'utile e l'annuncio a sorpresa del ritorno della ...ansa

Scende l'inflazione in Usa e Germania. Piazza Affari in lieve calo, brilla Saipem: Il dato più atteso della settimana, l'indice Pce della spesa per i consumi personali negli Stati Uniti, a gennaio è sceso dal 2,6% al 2,4% su base annuale, in linea con le attese.rainews