A che ora viene recuperata l’individuale a Oslo con Lisa Vittozzi? Nuovo programma | tv | streaming

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Cambio diHolmenkollen per la 15 km femminile, valevole come prima gara dell’ottava e terzultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. Il maltempo (umidità, nebbia fitta, vento e pioggia) ha infatti costretto gli organizzatori a posticipare l’evento, che si terrà dunque domani a partire dalle ore 12.30. Si preannuncia a questo punto un weekend estenuante per gli atleti, chiamati ad affrontare tre competizioni in tre giorni con un chilometraggio particolarmente probante. Dopodi venerdì 1° marzo (la prova maschile è stata rita alle ore 15.30), il calendario prevede poi la mass start sabato e le staffette miste domenica. L’Italia sogna in grande con, reduce da un Mondiale strepitoso a Nove Mesto e pienamente in ...

Sassuolo, riflessioni in corso su Bigica: Grosso in pole per sostituirlo come allenatore: Dopo l’1-6 incassato dal Napoli e in vista della sfida salvezza di domenica a Verona, sono ore di riflessioni al Sassuolo, che dopo aver esonerato Dionisi e promosso temporaneamente Bigica dalla ...sport.sky

FP1 Bahrain – Primi dati: si parte da un buon equilibrio: Il percorso di Leclerc dal secondo giro in poi è tutto in discesa (fatta eccezione per l’ultimo tempo fatto registrare nel traffico), dando quindi conferma di una Ferrari che per ora sembra aver ...formulapassion

Politano carica il Napoli verso la Juve: "Ora continuiamo così": Politano pensa già a Napoli-Juventus. Così si carica dopo il successo di Reggio Emilia: "Sono partite come queste che ci servono per scrollarci di dosso la polvere. E ora continuiamo così", ha scritto ...tuttojuve