A che ora Trento-Berlin Recycling Volleys oggi in tv | dove vederla | programma | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 febbraio 2024)giovedì 29 febbraio (ore 20.30) si gioca, incontro valido per il ritorno dei quarti di finali della Champions League 2023-2024 di volley maschile. I ragazzi di Fabio Soli vedono la semifinale, e dopo la netta vittoria per tre set a zero nell’andata in terra tedesca, basta vincere due parziali questa sera per festeggiare l’ingresso tra le quattro squadre più forti del Vecchio Continente. LA DIRETTA LIVE DIO DALLE 20.30è ad un passo dal tornare in semifinale di Champions League, e dopo il dominio nella partita d’andata in Germania bastano solo due parziali portati a casa per completare la missione. I ragazzi di Fabio Soli arrivano dalla sconfitta 3-1 sul campo del Perugia (arrivata dopo ben 11 ...