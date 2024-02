A che ora partono Federica Brignone e le italiane nella prima prova a Kvitfjell | n di pettorale | startlist

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Giovedì 29 febbraio (ore 11.00) andrà in scena lacronometrata della discesa libera femminile di, evento valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Le atlete testeranno la pista norvegese, alla ricerca delle migliori linee in vista della gara prevista sabato 2 marzo. L’Italia sarà al cancelletto di partenza con le sue atlete di riferimento, escludendo ovviamente l’infortunata Sofia Goggia. LA DIRETTA LIVE DELLADI DISCESA FEMMINILE ADALLE 11.00 Riflettori puntati su Marta Bassino e, che hanno tutte le carte in regola per inseguire un risultato di rilievo in terra scandinava. Attenzione a Laura Pirovano, che può fare bene su questo tracciato. Impegnate anche Roberta Melesi, Teresa Runggaldier, Nicol ...