A 17 anni picchia sua madre per i soldi della droga | la manda in ospedale con 15 giorni di prognosi

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Verrà affidato ad una comunità di recupero un 17enne che chiedeva insistentemente iper laallae che in un'occasione l'hata, facendola finire incon 15di. I carabinieri lo hanno arrestato in flagranza.

Teramo - Il Tribunale ha deliberato un risarcimento di circa 7mila euro per una donna che, dieci Anni fa, è stata vittima di violenza e costrizione ... (abruzzo24ore.tv)

Alessia Pifferi , a processo per aver fatto morire di stenti la figlia Diana nel luglio del 2022, si è sottoposta alla perizia psichiatrica superpartes diposta ... (fanpage)

Lecco , 28 febbraio 2024 – Prima il dito puntato contro, poi le sberle, infine i pugni in pancia e in faccia e il pestaggio. Un compagno filma la scena, gli ... (ilgiorno)

Rissa nella stazione delle corriere di Treviso, baby bullo picchia due studenti: uno cade e lui continua a colpirlo Il video della violenza: TREVISO - A 15 anni pesta due coetanei. Ha addirittura infierito su uno di loro, crollato a terra. Mentre era inerme sull’asfalto, gli ha sferrato dei calci in faccia, ...ilgazzettino

Torino, picchia un uomo e si oppone all’arresto brandendo un coccio di bottiglia: TORINO – Gli agenti del Commissariato di P.S. Dora Vanchiglia hanno arrestato un uomo di 33 anni gravemente indiziato di reati lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Domenica pomeriggio, poco ...quotidianopiemontese