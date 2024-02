29 febbraio 2024 | che cos' è l' anno bisestile e perché c' è un giorno in più E Google lo ricorda con un doodle

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il 29, il "", è un ospite raro nel nostro calendario, apparendo solo una volta ogni quattro anni . Più che un semplice, rappresenta un ponte tra l'solare e il nostro sistema di misurazione del tempo , un piccolo aggiustamento per mantenere in equilibrio il calendario con le stagioni. Un balzo di 24 ore per allineare il tempo: La Terra impiega circa 365,24 giorni...