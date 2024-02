1000 MIGLIA WARM UP USA APERTE LE ISCRIZIONI ALL' EDIZIONE 2024

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) BRESCIA, mercoledì, 29 febbraio/PRNewswire/Aprono oggi leall'delUp USA, l'evento con il quale, da ormai cinque anni, la Freccia Rossa è sbarcata negli Stati Uniti, nell'area tra Middleburg e Washington DC. In programma dal 22 al 27 Ottobre, l'evento confermerà il format degli anni passati: dopo una giornata di training sulle tecniche delle gare di regolarità italiane, che si terrà al Summit Point Motorsports Park, prenderà il via la Coppa USA, una gara in tre tappe nel corso della quale gli equipaggi percorreranno 800 chilometri ed affronteranno sfidanti prove sportive. Il punto di partenza delle vetture nelle giornate di gara sarà il centro cittadino di Middleburg e le tappe raggiungeranno i dintorni della ...