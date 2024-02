Zirkzee deciso sul futuro | «È il mio sogno | mai pensato ad altro»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La stella olandese del Bologna ha parlato nel corso di un’intervista di un’importante scelta in ottica futura Josuhaè ormai sulla bocca di tutti. La straordinaria stagione del Bologna e dello stesso attaccante hanno inevitabilmente accresciuto lo status europeo del giocatore che ora sogna la Nazionale. Ecco le sue parole concesse al quotidiano olandese ‘AD’. NAZIONALE – «La Nigeria non è un paese che si sceglie semplicemente perché non si può giocare per la propria patria . E poi lì la concorrenza per gli attaccanti è forse pari a quella della squadra olandese. La Nigeria ha Boniface del Leverkusen, Osimhen del Napoli e molti altri attaccanti forti. La verità è che non ho mai: ‘Se l’Olanda non chiama, allora scelgo la Nigeria’. Il mioè sempre stato la nazionale olandese e gli Europei non sono ...