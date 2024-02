 Ziliani | “Napoli | se le cose stanno così un posto in Champions è ancora lì | più a portata di mano”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ziliani: Se le, visto che ilforte era e forte è rimasto anche se l’abbandono di Spalletti è stato un colpo durissimo, se i giocatori hanno deciso di tornare a fare leper bene… Scrive su X Paolo Ziliani dopo la netta vittoria delin trasferta contro il Sassuolo. Questo quanto scrive il giornalista: Ziliani: “Ricordate domenica quando il, a Cagliari, in vantaggio 1-0 sprecò due gol praticamente fatti all’89’ e al 93 ? “Ricordate domenica quando il, a Cagliari, in vantaggio 1-0 sprecò due gol praticamente fatti all’89’ e al 93? quando prima Politano, poi Simeone vollero tirare in porta – fallendo il gol – invece di servire Simeone e Lindtstrom liberi e soli nei pressi del secondo palo? La ...