Ziliani | “Napoli | se le cose stanno così un posto in Champions è ancora lì | più a portata di mano”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024): Se le, visto che ilforte era e forte è rimasto anche se l’abbandono di Spalletti è stato un colpo durissimo, se i giocatori hanno deciso di tornare a fare leper bene… Scrive su X Paolodopo la netta vittoria delin trasferta contro il Sassuolo. Questo quanto scrive il giornalista:: “Ricordate domenica quando il, a Cagliari, in vantaggio 1-0 sprecò due gol praticamente fatti all’89’ e al 93 ? “Ricordate domenica quando il, a Cagliari, in vantaggio 1-0 sprecò due gol praticamente fatti all’89’ e al 93? quando prima Politano, poi Simeone vollero tirare in porta – fallendo il gol – invece di servire Simeone e Lindtstrom ...

Polemiche per il contatto Mina-Raspadori in area durante Cagliari-Napoli : DAZN non ravvisa il rigore , Ziliani sui social contesta la decisione. CALCIO ... (napolipiu)

SKY - Sassuolo, Bigica: "Dobbiamo fare tutti qualcosa in più per ritrovare spirito e orgoglio": Emiliano Bigica, allenatore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la sconfitta contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da “Napoli Magazine": "In questi due giorni abbiamo ...napolimagazine

Mondiale per Club, la doppia importanza della sfida Napoli-Juventus: Il Napoli potrebbe avere una chance se riuscirà a battere al ritorno di Champions il Barcellona. Sulla competizione tra i due club ha detto la sua anche Paolo Ziliani, indignato che “un top club quale ...calciostyle

Il Fatto Quotidiano – “Calzona in panchina come c.t. e come allenatore Niente di nuovo”, ecco perchè: Paolo Ziliani, giornalista, su Il Fatto Quotidiano scrive in merito al doppio incarico di Francesco Calzona, come ct della nazionale slovacca, e allenatore del Napoli. “Calzona in panchina come c.t. e ...ilnapolionline