Zielinski | casting per il sostituto | ADL sogna Koopmeiners | ma valuta un altro profilo a sorpresa

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) De Laurentiis cerca ildi: il sogno resta, sullo sfondo una suggestione dalla Turchia. Piotrè sempre più lontano da Napoli ed il suo prossimo futuro sembra essere sempre più a tinte nerazzurre. Il centrocampista polacco deve essere sostituito, soprattutto sul piano numerico, nonostante la società creda moltissimo nella crescita di Hamed Junior Traorè. L’ex Sassuolo ha avuto un buon impatto e soltanto una volta recuperata totalmente la condizione fisica ideale, potrà effettivamente far prendere una decisione a De Laurentiis sul piano del riscatto, fissato a 25 milioni. Intanto rimangono aperte altre piste che la dirigenza azzurra non vuole assolutamente tenere lontane: su tutte quella che porta a Teun. Il centrocampista olandese dell’Atalanta è ...

casting per il dopo Osimhen: alla lista c'è da aggiungere un talento del Fenerbahçe: Sebastian Szymanski: questo è il nome nuovo da segnare sul taccuino per l'estate tra quelli individuati dal Napoli per sostituire Victor Osimhen. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: ...tuttonapoli