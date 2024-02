Zendaya | l’arte di cambiare beauty look rimanendo se stessa

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) A soli 27 anni,è già un’icona di stile. Ricordarla in un soloè impossibile: la sua straordinaria capacità di trasformarsi, infatti, consente all’attrice di passare con disinvoltura da un pixie cut biondo a una chioma afro e indomabile. Un’indole camaleontica che, in un certo senso, porta a chiedersi quale sia la vera anima di. Forse lo sono tutte. Classe 1996,Maree Stoermer Coleman è nata a Oakland, in California. Una passione per la recitazione e il ballo nata da bambina, che l’ha portata a entrare nel cast di A tutto ritmo, diventando una delle giovani promesse di Disney Channel. Da allora, la sua carriera è decollata, passando dall’edizione americana di Ballando con le stelle, a ...