Zeman | nuovo ricovero e rischio intervento | le condizioni del boemo

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ledi Zdenek, ex allenatore del Pescara, dopo il malore ed ilin ospedale. I dettagli Non migliorano ledi Zdenek. L’allenatoreè stato operato negli scorsi giorni al cuore dopo un malore, ma ora è stato nuovamente ricoverato per il rigetto di uno degli stent inseriti. Possibile dunque una nuova operazione per l’allenatore che ha già ufficializzato il suo addio al Pescara per concentrarsi sul suo recupero fisico. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIO NEWS 24

