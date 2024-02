Zeman | il medico rassicura sulle sue condizioni | «sta bene | domani è a casa»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ledi Zdenekdopo l’operazione per l’inserimento di un quadruplo bypass: ili tifosi Hanno destato preoccupazione ledi Zdenek: il tecnico boemo si è operato lo scorso 19 febbraio per un problema alla carotide e, in seguito al quale, gli sono stati impiantati 4 bypass e l’operazione lo ha costretto a dire addio al Pescara, ultima squadra allenata. Oggi però a dare una buona notizia ci ha pensato il suocurante, il dottor Stefano Guarracini, primario di cardiologia della clinica Pierangeli di Pescara. Di seguito le sue parole. «Abbiamo ricontrollato il mister, statornerà a, tutto procede perfettamente»