Zeman è di nuovo ricoverato in ospedale | l’allenatore potrebbe subire un’altra operazione

nuovo ricovero per Zeman dopo l’ischemia che lo aveva colpito a dicembre. Ecco le condizioni del tecnico del Pescara e l’annuncio del club sulla ... (rompipallone)

Zeman, nuovo ricovero per l'allenatore boemo: nuovo ricovero per l'ex allenatore del Pescara Zdenek Zeman. Il boemo potrebbe nuovamente sottoporsi a un'operazione chirurgica per il rigetto di uno degli stent già inseriti.gianlucadimarzio

JACK, Uomo partita e record di gol vicino, ma il futuro...: Se non dovesse raggiungere questo traguardo allora il calciatore sarà libero a 0 già da giugno, altrimenti sarà fondamentale mettersi ad un tavolo e capire se ci possano essere margini per un nuovo ...firenzeviola

NAZIONE, La notte di Italiano sulle orme di Zeman: Una mossa che ricorda molto l’approccio tattico adoperato spesso da Zeman, che più volte - prima di un derby o contro la rivale Juventus - aveva deciso di rendere ancora più offensivo il suo già ...firenzeviola