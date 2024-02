Zdenek Zeman ricoverato di nuovo in ospedale per complicazioni | rischia un’altra operazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)è statodiinper. L’allenatore boemo qualche settimana fa era stato sottoposto ad un intervento chirurgico con cui gli sono stati applicati quattro stent. Al momento non si hanno maggiori informazioni sulle sue condizioni. Ma il mondo del calcio si stringe attorno a lui.Leggi anche:d’urgenza, come sta Cos’ha davveroNato nel 1947 nell’allora Cecoslovacchia, ma da decenni trapiantato nel nostro Paese,si era sentito male lo scorso dicembre durante un allenamento del Pescara, la squadra di Lega Pro che allenava. Dopo alcuni controlli era tornato a sedere in panchina. Ma lo scorso 17 ...

nuovo ricovero per Zden?k Zeman . Da mercoledì l’allenatore ceco è di nuovo in ospedale a Pescara per problemi al cuore : c’è la possibilità che debba ... (ilfattoquotidiano)

Nuovo ricovero per l'allenatore Zdenek Zeman: Nuovo ricovero in ospedale per Zdenek Zeman. L'ex alleantore del Pescara, come si legge su SkySport, si trova nuovamente in ospedale dopo l'operazione chirurgica subita il 19 febbraio. Il nuovo ...tuttoc

Necessario un nuovo ricovero in ospedale per mister Zeman: Zdenek Zeman, fino a un paio di settimane fa allenatore del Pescara. di nuovo in ospedale per un controllo nella clinica Pierangeli. Come ricorda l'agenzia LaPresse, nella struttura sanitaria il ...ilpescara

Paura per Zeman, nuovo ricovero: si teme il rigetto di un bypass: Sono ore di ansia per l'ex tecnico del Pescara, Zdenek Zeman, costretto a tornare nella clinica Pierangeli del capoluogo abruzzese dove è stato operato al cuore non più tardi di dieci giorni fa: per ...ilgiornale