Yulia Navalnaya strega il Parlamento europeo | «Putin è un mafioso sanguinario | con lui non si può trattare» – Il video

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Da Strasburgo – È stata accolta con lunghi applausi e una standing ovation, l’ospite più attesa della plenaria in corso questa settimana a Strasburgo. La vedova di Alexei Navalny, il dissidente russo morto lo scorso 16 febbraio in circostanze ancora da chiarire, ha parlato per la prima volta dalla scomparsa del marito di fronte agli eurodeputati. Un discorso toccante, pronunciato in quella stessa aula dove nel 2021ritirò il premio Sacharov per la libertà di espressione assegnato a suo marito, che al tempo già si trovava in carcere in Russia. «Sono qui oggi perché oggi i vostri elettori hanno una domanda importante: come possiamo aiutarti nella tua lotta?», ha dettorivolgendosi ai parlamentari europei presenti in aula. «Il funerale di Alexei si svolgerà dopodomani e non so ancora ...