(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Davanti a un parlamento Ue imbarazzato, la moglie di Navalny dà le istruzioni per sconfiggere lo zar russo. E no, le sanzioni non servono

Gentile signora presidente, gentili signore e signori, Grazie per avermi dato l'opportunità di essere qui oggi. (ilfoglio)

Da Strasburgo – È stata accolta con lunghi applausi e una standing ovation Yulia Navalnaya , l’ospite più attesa della plenaria in corso questa settimana a ... (open.online)

"Non avete a che fare con un politico, ma con un mafioso sanguinario" : Yulia Navalnaya , moglie di Alexei Navalny, il dissidente russo morto nella colonia ... (liberoquotidiano)

Yulia Navalnaya ribalta l'Europa: "Siete noiosi. Putin è un mafioso e come tale va sconfitto": Applausi e condoglianze per lei, Yulia Navalnaya, che però nel suo discorso chiede all’Ue di cambiare metodo contro Putin, seminando imbarazzi in aula, sebbene oggi sia giorno di lutto all’Eurocamera: ...huffingtonpost

Navalnaya: "Spero polizia non arresti chi verra' al funerale di mio marito": I funerali si terranno dopo domani ma non so ancora se sara' pacifico o se la polizia verra' ad arrestare chi e' venuto a salutare mio marito" Cosi' Yulia Navalnaya al Parlamento europeo di Strasburgo ...notizie.tiscali

Navalnaya: “Se volete sconfiggere Putin, combattete la sua banda criminale”: Yulia Navalnaya, la vedova dell'attivista anti-corruzione russo assassinato Alexei Navalny, è intervenuta mercoledì al Parlamento europeo. Dando il benvenuto a Yulia Navalnaya in Aula a Strasburgo, la ...lapilli.eu