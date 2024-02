Youth League – Pagelle Milan-Braga 3-2 d c r | Raveyre eroico

Segui con noi il Live testuale del match valido per gli adottavi di finale di Youth League tra Milan e Braga (pianetamilan)

Gol Zeroli: bellissima rete del capitano rossonero in Youth League e Milan Primavera ritorna in vantaggio sullo Sporting Braga. Ecco il video: Kevin Zeroli riporta in vantaggio il Milan Primavera negli ottavi di finale di Youth League contro lo Sporting Braga con un bellisimo gol di tacco. Ecco di seguito il video e il racconto della rete ...milannews24

Youth League: Milan ai quarti di finale, battuto il Braga ai rigori. Zeroli e Raveyre protagonisti: Il Milan Primavera è ai quarti di finale di Youth League: battuti ai rigori i pari età portoghesi dello Sporting Braga, dopo il 2-2 maturato in campo. Mattatori.calciomercato

Il Milan vola in Youth League: Abate mette ko il Braga ai rigori, adesso i quarti: C'è un Milan che 'vola' in Champions. È quello di Ignazio Abate, alla guida della Primavera, capace di mettere ko il Braga ai rigori e guadagnarsi i quarti di Youth League. Dopo il 2-2 nei 120 minuti ...sportmediaset.mediaset