Youth League – Milan Primavera | Abate | “Cosa chiedere di più a questi ragazzi?”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ignazio, tecnico del, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match contro il Braga in

Segui con noi il Live testuale del match valido per gli adottavi di finale di Youth League tra Milan e Braga (pianetamilan)

Gol Zeroli: bellissima rete del capitano rossonero in Youth League e Milan Primavera ritorna in vantaggio sullo Sporting Braga. Ecco il video: Kevin Zeroli riporta in vantaggio il Milan Primavera negli ottavi di finale di Youth League contro lo Sporting Braga con un bellisimo gol di tacco. Ecco di seguito il video e il racconto della rete ...milannews24

Youth League: Milan ai quarti di finale, battuto il Braga ai rigori. Zeroli e Raveyre protagonisti: Il Milan Primavera è ai quarti di finale di Youth League: battuti ai rigori i pari età portoghesi dello Sporting Braga, dopo il 2-2 maturato in campo. Mattatori.calciomercato

Il Milan vola in Youth League: Abate mette ko il Braga ai rigori, adesso i quarti: C'è un Milan che 'vola' in Champions. È quello di Ignazio Abate, alla guida della Primavera, capace di mettere ko il Braga ai rigori e guadagnarsi i quarti di Youth League. Dopo il 2-2 nei 120 minuti ...sportmediaset.mediaset