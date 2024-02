Youth League – Milan-Braga | la diretta della partita | Live News

La Youth League deve essere un obiettivo per il Milan Primavera di Ignazio Abate? Il tabellone comincia a farsi interessante in questo senso (pianetamilan)

oggi , alle ore 14:30, scende in campo il Milan Primavera di Ignazio Abate contro lo Sporting Braga per gli Ottavi di finale di Youth League (pianetamilan)

Tempo di Youth League per la Primavera del Milan, che alle 14.30, apre le porte del Puma House of Football al Braga, per gli ottavi di finale della ... (sport.quotidiano)