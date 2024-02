Youth League 2023 2024 | il Milan vince ai rigori contro il Braga e vola ai quarti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Si è conclusa la gara dial Centro Sportivo Vismara tra, con la vittoria aidei rossoneri guidati da Ignazio Abate ai. Un match intenso e a gara secca, pieno di emozioni e dai nervi tesi, che aveva come posta in palio il passaggio del turno aidi finale, raggiunti dai rossoneri U19 dovendo passare dalla lotteria dagli undici metri dopo il 2-2 dei 120?. Ilè sceso in campo con la solita formazione titolare, ad eccezione di Bartesaghi che lascia il posto a un più fresco Magni. Ilha risposto con un 4-2-3-1 pieno di talenti tra cui Vasconcelos e Kauan Kelvin. Ed è proprio il primo dei due talenti dela mettere la firma sulla prima occasione del match con un ...