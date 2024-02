Yaoo Mail down | la casella di posta elettronica non funziona | centinaia di segnalazioni da parte degli utenti

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Da martedì 27 febbraio glidi Yahooin Italia non riescono ad accedere alla propriadi. Il disservizio, iniziato intorno alle 14:15 di ieri e ancora in atto, impedisce aglidi effettuare il login e quindi di leggere le loro e. Il portaledetector.it ha registrato un picco di, confermando che la problematica non è isolata ma diffusa e interessa sia l’applicazione mobile che la versione desktop di Yahoo. Al momento, l’origine esatta del problema rimane sconosciuta, e non è chiaro quando il servizio verrà ripristinato. Yahoo non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali riguardanti la causa del malmento o le tempistiche ...

Yaoo Mail down, ancora problemi con il servizio: perché non funziona: Il down è cominciato ieri e ancora oggi si registrano malfunzionamenti da app e da desktop. Al momento non sono ancora note le cause che hanno portato all’interruzione del servizio. Tantissime le ...tg24.sky

Ancora non funziona Yahoo Mail oggi 28 febbraio da app e browser, focus assistenza: Anche in questo mercoledì 28 febbraio non funziona Yahoo Mail. Siamo al cospetto di un down acclarato, di cui le prime segnalazioni sono partite nel pomeriggio di ieri come opportunamente riportato su ...optimagazine

Nel cloud di E4 Analytics, l’AI trova tutte le risposte: Per arrivare ai risultati ampiamenti conosciuti, l’intelligenza artificiale ha bisogno sicuramente di competenze all’altezza e come primo requisito una base di dati abbastanza ampia e variegata da ...01net