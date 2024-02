(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ebbene si, durante un nuovo episodio di NXT è statoche si è celato nelle ultime settimanei videomandati in onda su USA Network, ma facciamo ordine. Ridge Holland è giunto sul ring interrompendo l’alterco verbale tra Tatum Paxley e Lyra Valkyria chiedendo forzatamente alle due di lasciare il quadrato e augurando loro buona fortuna per il match titolato previsto la prossima settimana. Holland ha poi afferrato il microfono affermando di essere su quel ring per scusarsi delle sue recenti azioni elencando i suoi errori, ma all’improvviso le luci si spengono, una voce ricollegata ai video visti fino alla scorsa puntata viene fuori e Ridge subisce un attacco con una sedia da un uomo alle sue spalle coperto da un cappuccio. Quest’uomo sceglie di mostrare il suo volto alle ...

WWE: Svelato ufficialmente l’uomo dietro i messaggi criptici di NXT: Ebbene si, durante un nuovo episodio di NXT è stato Svelato l’uomo che si è celato nelle ultime ... criptici che ora ha di fatto effettuato ufficialmente il suo ritorno in WWE.zonawrestling

WWE 2K24 Il Season Pass contiene CM Punk, Post Malone e altri ancora: Anche se il roster di base in WWE 2K24 presenta oltre 200 Superstar, ci sono ancora molti volti famosi che il gioco del wrestling si sta perdendo. Come rivelato nel roster del Season Pass del gioco, ...gamereactor

WWE 2K24, svelati i contenuti del Pass Stagionale: in arrivo cinque DLC con 20 nuovi lottatori: WWE 2K24 approderà su PlayStation, Xbox e PC il prossimo 8 marzo, e nel caso in cui il roster con oltre 200 lottatori non vi soddisfacesse, sarete felici di sapere che ci sono altre 20 superstar in ...it.ign