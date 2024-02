WWE | Ad NXT Roadbluck Kabuki Warriors in azione | Lyra Valkyria punterà alla doppia cintura

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Se per il main roster prosegue la Road To WrestleMania, per NXT si può dire che siamo in piena Road to Stand & Deliver, ma ancora c’è una tappa intermedia che si preannuncia molto interessante. La prossima settimana andrà infatti in onda una puntata speciale di NXT, chiamata Roadblock, giuntaterza edizione, quinta in assoluto contando anche i PLE. Puntata speciale e di conseguenza card speciale, con un match totalmente a sorpresa aggiunto questa notte graziecampionessa. Un regalo meritatola scorsa settimana ha difeso con successo il suo titolo NXT sconfiggendo Lash Legends, che aveva sostituito Shotzi dopo che si era infortunata al ginocchio.in occasione del match titolato aveva chiesto a Tatum Paxley di ...