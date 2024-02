“William è violento e ha picchiato Kate Middleton” | l’ipotesi dietro la lunga sparizione

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)avrebbecon tanta forza e aggressività da rendere necessario un intervento di chirurgia plastica per ricostruirle il volto e questo spiegherebbe i tempi lunghi del ricovero e la totale scomparsa dalle scene della Principessa del Galles. Un’ipotesi agghiacciante che comincia a circolare in Gran Bretagna. Ma procediamo con ordine., quello che sappiamo davvero sulla sua malattianon si mostra in pubblico da Natale. Il 17 gennaio come un fulmine a ciel sereno Kensington Palace ha annunciato che la Principessa del Galles aveva subito il giorno prima un intervento chirurgico all’addome, che sarebbe rimasta in ospedale per 14 giorni e che la convalescenza sarebbe durata fino a dopo Pasqua. Ma ha ...