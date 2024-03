West Bromwich-Coventry venerdì 01 marzo 2024 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)può essere considerato uno scontro diretto nella lotta per entrare nei playoff. I padroni di casa infatti sono quinti in classifica con 56 punti mentre gli ospiti sono noni staccati di cinque punti. In questa stagione la lotta per un posto tra le prime sei è ristretta solo a due posti, a meno InfoBetting: Scommesse Sportive e