Wanda Nara torna a Ballando con le stelle come giudice

Inter, Corona condannato per diffamazione: nel 2019 aveva parlato del “triangolo” Wanda Nara, Icardi, Brozovic: Il re dei paparazzi è stato infatti condannato oggi per diffamazione aggravata ai danni di Wanda Nara, Mauro Icardi e Marcelo Brozovic, per fatti che risalgono al 2019 quando l’attaccante e il ...sport.virgilio

Fabrizio Corona condannato per aver diffamato Wanda Nara, Mauro Icardi e Brozovic: "Si tratta di una condanna, solo pecuniaria, contro cui faremo appello”. Wanda Nara, nell'aprile del 2022, aveva anche testimoniato in aula come parte civile nel processo del marito e di Brozovic.tg24.sky