Wanda Nara-Icardi-Brozovic | Fabrizio Corona condannato per diffamazione aggravata

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)è stato anchealla "riparazione del danno" ada definirsi in "separato giudizio"

(Adnkronos) – Fabrizio Corona condannato per diffamazione . Il tribunale di Milano ha condannato a una multa di 1500 euro, più il pagamento delle spese legali, ... (periodicodaily)

Pubblicato il 28 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Fabrizio Corona condannato per diffamazione . Il tribunale di Milano ha condannato a una multa di 1500 euro, ... (dayitalianews)

Corona condannato per aver diffamato Nara, Icardi e Brozovic: Fabrizio Corona è stato condannato dal Tribunale di Milano per diffamazione aggravata ai danni di Wanda Nara, del marito Mauro Icardi, ex bomber nerazzurro e ora al Galatasaray, e del centrocampista ...ansa

Triangolo Wanda Nara-Icardi-Brozovic: Fabrizio Corona condannato per lo scoop: Milano, arriva la sentenza di primo grado sull’articolo pubblicato dall’ex re dei paparazzi sulla sua rivista nel 2019 ...ilgiorno

Fabrizio Corona condannato per aver diffamato Nara, Icardi e Brozovic: Fabrizio Corona è stato condannato oggi dal Tribunale di Milano per diffamazione aggravata ai danni di Wanda Nara, del marito Mauro Icardi, ex bomber nerazzurro e ora al Galatasaray, e del ...cdt.ch