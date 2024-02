Von der Leyen vuole produrre armi come i vaccini

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il rischio di una guerra con la Russia – anche se non citata direttamente – potrebbe non essere imminente, ma non è impossibile, per questo l’Europa deve darsi una svegliata e agire sullefatto con i. Ursula von derè stata a dir poco tranchant nel suo intervento al dibattito sulla “Sicurezza e difesa europea” alla plenaria del Parlamento europeo, scuotendo un’Unione europea che sembra – a sentirla – troppo passiva. “Negli ultimi anni molte illusioni europee sono andate in frantumi. L’illusione che la pace sia permanente. L’illusione che la prosperità economica possa essere più importante per Putin che distruggere un’Ucraina libera e democratica. L’illusione che l’Europa da sola stesse facendo abbastanza in materia di sicurezza – sia essa economica o militare, convenzionale o informatica”, ...