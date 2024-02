Von der Leyen soffia sul fuoco | “Usiamo i beni russi congelati per dare armi all’Ucraina” 

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La presidente della Commissione Ue, Ursula von der, invece di chiedere uno sforzo diplomatico per la pace in Ucraina, getta benzina sulproponendo di usare i soldi derivanti daiper acquistareed equipaggiamenti militari daa Kiev. Von der, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo, spiega che a suo giudizio è “tempo di discutere dell’utilizzo dei profitti inaspettati deiper acquistare congiuntamente equipaggiamenti militari per l’Ucraina. Si tratta di un’assunzione di responsabilità da parte dell’Europa per la propria sicurezza”. Von dersulsulla guerra ...