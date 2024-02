Von der Leyen evoca la guerra in Europa | “Non è impossibile | bisogna prepararsi”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Unainforse “non è imminente”, ma “non è”: lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der. Il capo dell’esecutivo dell’Unione è intervenuto all’assemblea plenaria del Parlamento a Strasburgo, il 28 febbraio. E ha sottolineato che l’“si deve svegliare” e anche “in fretta”. “Vediamo la potenza e i pericoli generati da una crescente e inquietante lega di Stati autoritari. La Corea del Nord sta consegnando ordini su ordini di munizioni alla Russia. E l’Iran fornisce droni d’attacco, e soprattutto la tecnologia che li supporta, per infliggere danni indicibili alle città e ai cittadini ucraini”. I progressi fatti finora nel campo della difesa, afferma von der, “dimostrano che l’ha iniziato a ...

