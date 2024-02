Volley | Piacenza eliminata dalla Champions League Jastrzebski Wegiel superiore nel ritorno dei quarti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)ha terminato la propria avventura nella2023-2024 dimaschile. I Lupi sono stati sconfitti dalloneldeidi finale con un secco 3-0 (25-22; 26-24; 25-), dopo che avevano vinto l’andata di fronte al proprio pubblico al tie-break. I biancorossi avrebbero dovuto imporsi per 3-2 anche in Polonia, oppure perdere al parziale decisivo e poi giocarsi il passaggio del turno al golden set. Gli uomini di Andrea Anastasi hanno tenuto botta nelle prime due frazioni, non riuscendo a concretizzare un vantaggio di 23-21 nel secondo parziale, dove hanno anche avuto un set-point sul 24-23. La terza forza della Superlega si arrende nella massima competizione europea, mentre lo...