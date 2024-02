(Di mercoledì 28 febbraio 2024) A confermare lefralo stesso CEO del gruppo francese, Luca De Meo. Che parla ancora una volta di alleanze fra produttori europei. "Nessuno è in grado di produrre utilitarie e guadagnarci" dichiara....

Volkswagen in trattative con Renault: le "piccole" elettriche tedesche nasceranno su base Twingo: E se nei giorni scorsi il dirigente aveva parlato di possibili alleanze fra produttori europei, oggi fornisce qualche dettaglio in più: Renault e Volkswagen sarebbero in "trattative giunte a buon ...dmove

