Visita di Salvini al “suocero” Verdini nel carcere di Sollicciano | dove l’ex senatore è tornato ieri dopo la revoca dei domiciliari

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)inal padre della compagna. Il ministro Matteosi è recato questa mattina all’istituto penitenziario didaè recluso Denisdi Ala, padre di Francesca. Secondo quanto trapelahato ile poi ha incontrato, nella sala colloqui,essere stato autorizzato dalla direttrice delfiorentino Antonella Tuoni. Secondo quanto apprende LaPresse da fonti accreditate il colloquio del vicepremier, avvenuto pocole 11, è stato autorizzato in qualità di “congiunto”. Denis...

Firenze , 28 febbraio 2024 – Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha fatto visita in carcere a Denis Verdini , che si trova attualmente recluso a ... (lanazione)

Matteo Salvini è andato a fare visita in carcere a Denis Verdini , l'ex senatore di Ala, padre della compagna del leader della Lega Francesca. L’ex parlamentare ... (tg24.sky)

Matteo Salvini Visita Denis Verdini nel carcere di Sollicciano: Matteo Salvini è andato a fare Visita in carcere a Denis Verdini, l'ex senatore di Ala, padre della compagna del leader della Lega Francesca. L’ex parlamentare 72enne, condannato in via definitiva a 6 ...tg24.sky

Salvini fa Visita a Verdini nel carcere di Sollicciano. L’ex senatore è da ieri nell’Istituto dopo la revoca dei domiciliari: Matteo Salvini si è recato stamani nel carcere di Sollicciano dove da ieri è recluso Denis Verdini, l’ex senatore di Ala, padre di Francesca, compagna del leader della Lega. Da quanto appreso Salvini, ...msn

Abruzzo Airport: Visita istituzionale ministro Salvini: Visita istituzionale ieri del ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini all’aeroporto d’Abruzzo. Ad accoglierlo il presidente di Saga Vittorio Catone, il direttore generale Luca Bruni, i membri ...avionews