Virtus torna l'Eurolega contro Valencia. Ecco dove vederla in tv

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Bologna, 28 febbraio 2024 – Sia respirare aria d’Europa in casa. Domani sera alle 20.30 la formazione di Luca Banchiin campo alla Segafredo Arena per ospitare, nella 18esima giornata di Eurolega, il.Appuntamento importante per i bianconeri che lasciatesi alle spalle l’amarezza della Coppa Italia e i tanti impegni con le rispettive nazionali si sono in pratica ritrovati solo alla vigilia della sfida con gli spagnoli. “è una squadra molto fisica, in grado di produrre numeri che oggi la rendono la seconda miglior difesa dell’ EuroLeague per punti concessi agli avversari – conferma coach Banchi -. Ci aspetterà per tanto una gara intensa, caratterizzata dall’incognita legata all’esigenza di radunare la squadra un solo giorno prima di un impegno così importante. Sarà ...