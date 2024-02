Violenza su donne | De Poli Udc | ‘onda Giulia non si fermi | più risorse a centri’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roma, 28 feb. (Adnkronos) – ?Sara, Vanessa,. Tre storie, tre– che come tante altre– non possono e non debbono lasciarci indifferenti. Il Veneto e tutta l?Italia sono sconvolti dall?ennesimo femminicidio avvenuto a Bovolenta, nel Padovano. Dobbiamo continuare a fare rumore. L?onda emotiva diCecchettin (ricordo con grande emozione l?ultimo saluto in Prato della Valle a Padova con la presenza di migliaia di giovani?) non può arrestarsi. Anzi?. deve tradursi in qualcosa di concreto. Bisogna reagire e bisogna farlo investendo sulla prevenzione e garantendo, ad esempio, piùalla rete dei Centri antiche fanno uno straordinario lavoro nei territori. Diciamo stop alladi genere?. Così il senatore Udc, Antonio De ...