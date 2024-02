Vincite al Lotto del 27 febbraio | la Lombardia passa all’incasso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Milano, 282024 – La caccia al jackpot del Superenacontinua, in palio per domani sera giovedì 292024 ci sono 67 milioni e 600mila euro, ma intanto laincassa i 23mila euro nel concorso deldi martedì 27. Come riferisce Agipronews sono due i premi a referto: uno da 14mila euro, centrato a Marnate, in provincia di Varese, grazie a tre ambi ed un terno con combinazione 4-25-45; l’altro da 9.750 euro a Castiglione d’Adda, in provincia di Lodi. L'ultimo concorso delha distribuito premi per 4,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 196,8 milioni in questo 2024. Questa l’estrazione di martedì 27: BARI 13 01 57 81 69 CAGLIARI 04 45 25 52 30 FIRENZE 45 83 86 82 51 GENOVA 87 14 ...