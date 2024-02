VIDEO Sassuolo-Napoli 1-2 | rimonta azzurra firmata da Osimhen

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ildel gol del 2-1 indelcontro ilcompleta ladopo il pareggio di Rrahmani. CALCIO– Dopo il pareggio di Rrahmani, ilcompleta lacontro ilgrazie al gol di Victorche firma il 2-1 al Mapei Stadium. Gli azzurri reagiscono da grande squadra e in soli 30 minuti ribaltano l’iniziale svantaggio firmato da Racic. Dopo il pari di Rrahmani, ci pensaa portare avanti gli uomini di Calzona. Il nigeriano è il più lesto a fiondarsi su una palla vagante in area e con un preciso destro trafigge il portiere neroverde. Una prodezza dell’attaccante che vale il 2-1 per il. Di seguito ...