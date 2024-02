VIDEO Picchiato e poi abbandonato sul ciglio della strada | le immagini choc

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Un’aggressione in stile ‘arancia meccanica’: a subirla, nel Casertano, un 18enne colpito con calci, pugni, trascinato per i capelli in auto e poisul. In quattro, per quella violenza messa in atto nella notte tra il 21 ed il 22 febbraio a Macerata Campania, sono stati arrestati. Hanno tutti un’età compresa tra i 20 e i 25 anni. E’ stato un episodio di violenza abnorme e insensata, dunque, quella ricostruito dall’indagineProcura di Santa Maria Capua Vetere e dei carabinieri; la vittima, in seguito al pestaggio, ha riportato la frattura scomposta del setto nasale e altre ferite e contusioni sul corpo. Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale sammaritano per i reati di lesioni personali aggravate, violenza privata e sequestro ...