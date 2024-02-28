Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2024 ore 19:45 (Di mercoledì 28 febbraio 2024) Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2024 ORE 19.35 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON UN INCIDENTE SULL’ARDEATINA: CODE ALL’ALTEZZA DEL DIVINO AMORE NELLE DUE DIREZIONI. SULLA COLOMBO FILE PER TRAFFICO INTENSO TRA VITINIA E MALAFEDE VERSO OSTIA. SUL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA. RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E IL TRATTO URBANO DELLA A24. E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
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