Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2024 ore 19 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)DEL 28 FEBBRAIOORE 19.35 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN INCIDENTE SULL’ARDEATINA: CODE ALL’ALTEZZA DEL DIVINO AMORE NELLE DUE DIREZIONI. SULLA COLOMBO FILE PER TRAFFICO INTENSO TRA VITINIA E MALAFEDE VERSO OSTIA. SUL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA. RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E IL TRATTO URBANO DELLA A24. E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral