Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2024 ore 18 | 45

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)DEL 28 FEBBRAIOORE 18.35 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO RALLENTATO SULLA NOMENTANA ALTEZZA TOR LUPARA NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI E CODE SULLA PALOMBARESE ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’INVIOLATA NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA TIBURTINA CODE ALTEZZA TIVOLI VERSO VICOVARO. FILE ANCHE SULLA CASILINA ALTEZZA FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI. SUL RACCORDO ANULARE FILE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA CON CODE TRA LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE SUD. IN CHIUSURA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA DOVE SI VIAGGIA A RILENTO CON CODE TRA VIALE TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA RICORDIAMO L’ALLERTA GIALLA DALLA ...