Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2024 ore 17 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)DEL 28 FEBBRAIOORE 17.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA A24-L’AQUILA TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE. SUL RACCORDO ANULARE FILE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN CARREGGIATA ESTRENA SI RALLENTA CON CODE TRA PONTINA E LA DIRAMAZIONE SUD. FILE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E MALAFEDE VERSO OSTIA. RICORDIAMO L’ALLERTA GIALLA DALLA PROTEZIONE CIVILE DELDA QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE SONO PREVISTE PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O BREVE TEMPORALE SUI SETTORI SETTENTRIONALI E SPARSE SUL RESTO DELLAIN ...