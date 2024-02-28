Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2024 ore 17:45 (Di mercoledì 28 febbraio 2024) Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2024 ORE 17.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA A24 Roma-L’AQUILA TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE. SUL RACCORDO ANULARE FILE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN CARREGGIATA ESTRENA SI RALLENTA CON CODE TRA PONTINA E LA DIRAMAZIONE SUD. FILE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E MALAFEDE VERSO OSTIA. RICORDIAMO L’ALLERTA GIALLA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL Lazio DA QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE SONO PREVISTE PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O BREVE TEMPORALE SUI SETTORI SETTENTRIONALI E SPARSE SUL RESTO DELLA Regione IN ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
Viabilità DEL 29 FEBBRAIO 2024 ORE 16.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL ... (romadailynews)
Viabilità DEL 29 FEBBRAIO 2024 ORE 16.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL ... (romadailynews)
Viabilità DEL 29 FEBBRAIO 2024 ORE 15.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO ... (romadailynews)
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