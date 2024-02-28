Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2024 ore 17 | 45

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Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2024 ore 17:45 (Di mercoledì 28 febbraio 2024) Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2024 ORE 17.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA A24 Roma-L’AQUILA TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE. SUL RACCORDO ANULARE FILE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN CARREGGIATA ESTRENA SI RALLENTA CON CODE TRA PONTINA E LA DIRAMAZIONE SUD. FILE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E MALAFEDE VERSO OSTIA. RICORDIAMO L’ALLERTA GIALLA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL Lazio DA QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE SONO PREVISTE PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O BREVE TEMPORALE SUI SETTORI SETTENTRIONALI E SPARSE SUL RESTO DELLA Regione IN ...
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