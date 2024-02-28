Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2024 ore 17 | 15

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Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2024 ore 17:15 (Di mercoledì 28 febbraio 2024) Viabilità DEL 29 FEBBRAIO 2024 ORE 16.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA LA NOMENTANA E LA A24 Roma-L’AQUILA. RICORDIAMO L’ALLERTA GIALLA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL Lazio DA QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE SONO PREVISTE PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O BREVE TEMPORALE SUI SETTORI SETTENTRIONALI E SPARSE SUL RESTO DELLA Regione IN CASO DI PIOGGIA RACCOMANDIAMO DI MODERARE LA VELOCITA’ E RISPETTARE LA DISTANZA DI SIICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È ...
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