Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2024 ore 15:30 (Di mercoledì 28 febbraio 2024) Viabilità DEL 29 FEBBRAIO 2024 ORE 15.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO CON LA SALARIA: CODE PER LAVORI ALTEZZA SETTEBAGNI NELLE DUE DIREZIONI. E PROSEGUENDO, SEMPRE SULLA SALARIA, CODE PER INCIDENTE TRA FIDENE E IL RACCORDO ANULARE. SULLA CASILINA FILE ALTEZZA BORGHESIANA DIREZIONE LAGHETTO. SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. ALLERTA GIALLA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL Lazio DA QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE SONO PREVISTE PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O BREVE TEMPORALE SUI SETTORI SETTENTRIONALI E SPARSE SUL RESTO DELLA Regione IN CASO DI PIOGGIA RACCOMANDIAMO DI MODERARE LA VELOCITA’ E RISPETTARE LA ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2024 ORE 10.20GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RISOLTO L’INCIDENTE ... (romadailynews)
Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2024 ORE 10.20GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A24 Roma-TERAMO ... (romadailynews)
Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2024 ORE 10.20GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE-Roma ... (romadailynews)
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