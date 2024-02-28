Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2024 ore 15 | 30

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Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2024 ore 15:30 (Di mercoledì 28 febbraio 2024) Viabilità DEL 29 FEBBRAIO 2024 ORE 15.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO CON LA SALARIA: CODE PER LAVORI ALTEZZA SETTEBAGNI NELLE DUE DIREZIONI. E PROSEGUENDO, SEMPRE SULLA SALARIA, CODE PER INCIDENTE TRA FIDENE E IL RACCORDO ANULARE. SULLA CASILINA FILE ALTEZZA BORGHESIANA DIREZIONE LAGHETTO. SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. ALLERTA GIALLA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL Lazio DA QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE SONO PREVISTE PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O BREVE TEMPORALE SUI SETTORI SETTENTRIONALI E SPARSE SUL RESTO DELLA Regione IN CASO DI PIOGGIA RACCOMANDIAMO DI MODERARE LA VELOCITA’ E RISPETTARE LA ...
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