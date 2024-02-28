Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2024 ore 12:30 (Di mercoledì 28 febbraio 2024) Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2024 ORE 10.20GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RISOLTO L’INCIDENTE SULLA A24 Roma-TERAMO TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, DIREZIONE TERAMO, L’INCIDENTE NON HA AVUTO RIPERCUSSIONI SULLA Viabilità SULLA SALARIA, PERMANGONO LE CODE TRA TENUTA SANTA COLOMBA E SVINCOLO DI SETTEBAGNI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE, PER LA PRESENZA DI UN CANTIERE SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRA TUSCOLANA E DIRAMAZIONE Roma SUD, LA CAUSA UN INCIDENTE LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO MARITTIMO LazioMAR INFORMA CHE A CAUSA DEL MALTEMPO È CANCELLATA LA CORSA UNITÀ VELOCE FORMIA-PONZA DELLE ORE 14.30 MENTRE LA PONZA-FORMIA DELLE ORE 14.30 ANTICIPA LA PARTENZA ALLE 13.30 E ANCORA LA CORSA NAVE ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
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Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2024 ORE 09.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio DISAGI SULLA VIA ... (romadailynews)
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