Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2024 ore 12 | 30

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)DEL 28 FEBBRAIOORE 10.20GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’INCIDENTE SULLA A24-TERAMO TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, DIREZIONE TERAMO, L’INCIDENTE NON HA AVUTO RIPERCUSSIONI SULLASULLA SALARIA, PERMANGONO LE CODE TRA TENUTA SANTA COLOMBA E SVINCOLO DI SETTEBAGNI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE, PER LA PRESENZA DI UN CANTIERE SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRA TUSCOLANA E DIRAMAZIONESUD, LA CAUSA UN INCIDENTE LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO MARITTIMOMAR INFORMA CHE A CAUSA DEL MALTEMPO È CANCELLATA LA CORSA UNITÀ VELOCE FORMIA-PONZA DELLE ORE 14.30 MENTRE LA PONZA-FORMIA DELLE ORE 14.30 ANTICIPA LA PARTENZA ALLE 13.30 E ANCORA LA CORSA NAVE ...