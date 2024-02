Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)DEL 28 FEBBRAIOORE 10.20GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A24-TERAMO SI È VERIFICATO UN INCIDENTE, NEL QUALE SONO RIMASTE COINVOLTE TRE AUTO, TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, IN DIREZIONE TIVOLI, AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI SULLAC SPOSTIAMO SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-RISOLTO L’INCIDENTE TRA PONZANO-NO E MAGLIANO SABINA, IN DIREZIONE FIRENZE ANCHE QUI NON CI SONO STATE RICADUTE SULLA VABILITÀ INCIDENTE RISOLTO SULLA STATALE PONTINA CIRCONE REGOLARE TRA VIA DEI RUTULI E VIA DEL TUFELLO, IN DIREZIONE LATINA ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE ANCHE QUI RIMOSSO L’INCIDENTE TRA LE USCITE-FIUMICINO E LAURENTINA IN ...