Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2024 ore 10 | 30

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)DEL 28 FEBBRAIOORE 10.20GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE-SI È VERIFICATO UN INCIDENTE TRA PONZANO-NO E MAGLIANO SABINA, IN DIREZIONE FIRENZE, AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI SULLAALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, CODE TRA LE USCITE-FIUMICINO E LAURENTINA, IN ESTERNA CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA DOVE SI È VERIFICATO UN ALTRO INCIDENTE CODE TRA VIA DEI RUTULI E VIA DEL TUFELLO, IN DIREZIONE LATINA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE PER TRAFFICO TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO. SULLA VIA SALARIA PER LA PRESENZA DI UN CANTIERE PERMANGONOLE CODE DA TENUTA SANTA COLOMBA ALLO ...