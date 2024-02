Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2024 ore 09 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)DEL 28 FEBBRAIOORE 09.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLADISAGI SULLA VIA SALARIA PER LAVORI INCOLONNAMENTI DA FONTE DI PAPA ALLO SVINCOLO DI SETTEBAGNI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SULLE ALTRE CONSOLARI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE PARLIAMO DELLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI LA CASSIA DAL RACCORDO A VIA LEONESSA SULLA STATALE PONTINA CODE A TRATTI DA SPINACETO A VIA CRISTOFORO COLOMBO TUTTO VERSO IL CENTRO CODE IN DIMINUZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ORA LOCALIZZATE, DA TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO E, IN USCITA DA TOR CERVARA AL RACCORDO DIMINUITE LE CODE ANCHE SULLA-FIUMICINO, ORA TRA VIA NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR INFINE, SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA ...