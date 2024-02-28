Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2024 ore 09:15 (Di mercoledì 28 febbraio 2024) Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2024 ORE 09.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL METEO DIRAMATA L’ALLERTA GIALLA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL Lazio DA QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE SONO PREVISTE PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O BREVE TEMPORALE SUI SETTORI SETTENTRIONALI E SPARSE SUL RESTO DELLA Regione E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO, NELL’AMBITO DEL TRASPORTO MARITTIMO, LazioMAR INFORMA CHE SONO CANCELLATE LE CORSE UNITÀ VELOCE FORMIA-PONZA DELLE 14.30 E LA FORMIA-VENTOTENE DELLE 15.30 ORA LA Viabilità RESTA INTENSO IL TRAFFICO NELLO SPECIFICO AUTO IN CODA PER TRAFFICO SULLA NOMENTANA BIS E NOMENTANA, RISPETTIVAMENTE DA VIA MONTEBELLO ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2024 ORE 08.30 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SI ... (romadailynews)
Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2024 ORE 7.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO ... (romadailynews)
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