Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2024 ore 09 | 15

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Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2024 ore 09:15 (Di mercoledì 28 febbraio 2024) Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2024 ORE 09.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL METEO DIRAMATA L’ALLERTA GIALLA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL Lazio DA QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE SONO PREVISTE PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O BREVE TEMPORALE SUI SETTORI SETTENTRIONALI E SPARSE SUL RESTO DELLA Regione E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO, NELL’AMBITO DEL TRASPORTO MARITTIMO, LazioMAR INFORMA CHE SONO CANCELLATE LE CORSE UNITÀ VELOCE FORMIA-PONZA DELLE 14.30 E LA FORMIA-VENTOTENE DELLE 15.30 ORA LA Viabilità RESTA INTENSO IL TRAFFICO NELLO SPECIFICO AUTO IN CODA PER TRAFFICO SULLA NOMENTANA BIS E NOMENTANA, RISPETTIVAMENTE DA VIA MONTEBELLO ...
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